‘Jawed, je bent geen held, maar een lafaard’

„Jawed S., je bent geen held, maar een lafaard. Je denkt misschien dat je acties een symbool zijn van goed werk, maar ik verzeker je: je vergist je. Je aanval van achteren bewijst je zwakheid. Als je mijn man een kans had gegeven te vechten had je geen schijn van kans gehad en hadden we hier nu niet gezeten.”

Dat zei de echtgenote van een van de slachtoffers van de terreuraanval in het Centraal Station van Amsterdam dinsdag tijdens de uitoefening van haar spreekrecht. Haar man (38) werd in zijn rug gestoken. Hij liep onder meer een dwarslaesie op en zit nog steeds in een rolstoel. Het ernstige letsel heeft zijn leven „volledig op zijn kop gezet”, aldus de vrouw.

S. stak op de bewuste dag (31 augustus 2018) twee willekeurige slachtoffers neer met een groot mes. Beiden waren in het gezelschap van hun partner. Het viertal, afkomstig uit de Verenigde Staten, stond op het punt een trein te nemen naar Duitsland, om daar een bruiloft bij te wonen.

In haar slachtofferverklaring zei de vrouw dat zij op het moment van de aanval elf weken zwanger was. Eind oktober vorig jaar kreeg zij een miskraam. De vrouw is ervan overtuigd dat deze het gevolg is geweest van de grote emotionele en fysieke spanningen die de aanval van S. teweeg heeft gebracht.