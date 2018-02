Jarige universiteit deelt eredoctoraten uit

Wageningen University & Research (WUR) heeft vier eredoctoraten toegekend aan wetenschappers uit Engeland, Zweden, de Verenigde Staten en China. De uitreiking van de eredoctoraten is een onderdeel van de viering van het honderdjarig bestaan van de Wageningse universiteit op 9 maart.

De onderscheiden wetenschappers hebben hun sporen verdiend op de terreinen van voeding en leefomgeving, twee typisch Wageningse onderzoeksrichtingen.

De Britse Katrina Brown is volgens de WUR een pionier op het gebied van de aanpassing van de samenleving aan onderwerpen als klimaatverandering. Carl Folke uit Zweden is leidend op het gebied van de ‘ecologische voetafdruk’. Eugene Koonin uit de Verenigde Staten heeft een spilfunctie in het vergaren van kennis over virussen en micro-organismen, aldus de WUR. Fusuo Zhang (China) zet zich in om voedselzekerheid in China te garanderen en tegelijkertijd het milieu te ontzien.