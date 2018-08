Jarige prinses Mabel (50) nog vol plannen

Prinses Mabel wordt zaterdag vijftig jaar. Dat viert ze met familie en vrienden, zo liet de prinses weten aan het ANP. „Ik kijk terug op vijftig jaren van enorme vreugde en intens verdriet, zware lessen en mooie successen, warme vriendschappen en ware liefde. En op 25 jaren van intensieve en gepassioneerde inzet voor vrijheid, gelijkheid en vrede. Ik hoop sommige van mijn ervaringen en opgedane kennis door te kunnen geven aan volgende generaties”, aldus Mabel.

De prinses, die zich in haar werk voorstelt als Mabel van Oranje, zonder de titel die ze door haar huwelijk in 2004 met prins Friso mag gebruiken, is de afgelopen maanden onder meer zeer actief geweest met haar organisatie Girls Not Brides, die strijdt tegen kindhuwelijken, en met de Wereldaidsconferentie in Amsterdam. Friso overleed in augustus 2013, 44 jaar oud, aan de gevolgen van een skiongeluk in Oostenrijk.

„Ik heb nog enkele grote plannen om in de komende jaren te helpen de wereld structureel beter en eerlijker te maken”, aldus Mabel aan de vooravond van haar vijftigste verjaardag. „Er is veel om dankbaar voor te zijn en naar vooruit te kijken.”