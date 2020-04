Jarige kinderen in Dordrecht krijgen een kaartje van burgemeester

Alle basisschoolkinderen uit Dordrecht die de komende periode jarig zijn, krijgen een verjaardagskaart van burgemeester Wouter Kolff in de brievenbus. „Een klein gebaar in deze bizarre tijd”, twittert de Dordtse burgemeester over de actie.

De burgemeester begrijpt dat het voor jarige kinderen door het coronavirus een gekke tijd is. Ze krijgen minder visite en kunnen niet trakteren op school. „Nog even volhouden. Over een tijdje speel je weer lekker op school met je klasgenootjes en mag je weer wat vaker op bezoek bij bijvoorbeeld opa of oma”, schrijft de burgemeester.