Jarenlange celstraffen geëist tegen verdachten moord Landgraaf

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag voor de rechtbank in Roermond 6 tot 24 jaar gevangenisstraf geëist tegen drie mannen en een vrouw. Zij zouden hebben samengewerkt om een inwoner van Landgraaf in de nacht van 30 op 31 mei 2017 in zijn woning om het leven te brengen. Het slachtoffer werd voor de ogen van zijn vrouw en kinderen in zijn woning neergestoken.

Volgens het OM heeft de 39-jarige vrouw uit Venlo het plan gesmeed om haar man te vermoorden. De vrouw woonde indertijd met haar man en kinderen in Landgraaf. Zij beklaagde zich bij twee andere verdachten, een 50-jarige man uit Geleen en een 59-jarige man uit Brunssum, dat haar man haar jarenlang zou hebben verkracht en geslagen.

De vrouw had het tweetal binnengelaten, waarna het slachtoffer werd vastgebonden. Vrouw en kinderen zagen vervolgens toe hoe de man met een mes in zijn bovenlichaam werd gestoken. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Een DNA-spoor leidde een jaar later naar een van de verdachten, waarna zij konden worden aangehouden.

Twee mannen voerden het plan uit, de vierde verdachte was niet in de woning, maar wist ervan. Het OM eiste daarom een onvoorwaardelijke celstraf van 24 jaar tegen de man (50) uit Geleen voor het plegen van de moord, en onvoorwaardelijke celstraffen van achttien jaar voor de vrouw en de man (59) uit Brunssum voor het medeplegen ervan. Het OM wil ten slotte dat de man (51) uit Landgraaf wegens medeplichtigheid zes jaar onvoorwaardelijke celstraf krijgt.

Op 18 november houden de advocaten hun pleidooien voor de rechtbank.