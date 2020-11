Japanse prins bezoekt Pluimveemuseum

BARNEVELD – De Japanse prins Akishino (l.) heeft zaterdag een privébezoek gebracht aan het Nederlands Pluimveemuseum in Barneveld. De prins toont al jaren veel interesse in de pluimveehouderij. In de jaren tachtig bezocht hij Barneveld ook al eens. Het museum was er toen nog niet. Foto: Jan Pit

