Japanse bladvlo gaat Aziatische duizendknoop te lijf

De Japanse bladvlo wordt op een aantal locaties in Nederland losgelaten, in de hoop dat dit beestje de woekerende Aziatische duizendknoop kan aanpakken. De Japanse bladvlo komt in Nederland niet voor. Het is nog nooit eerder gebeurd dat een exotisch organisme in de Nederlandse natuur mag worden losgelaten om een schadelijke soort te bestrijden, aldus het kenniscentrum van de waterschappen STOWA, dat het project coördineert.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een ontheffing gegeven voor het invoeren van de Japanse bladvlo, omdat het beestje geen bedreiging is voor mensen of voor andere dieren of planten. De bladvlo plant zich alleen voort op de Aziatische duizendknoop en voedt zich ook met deze plant. Jonge planten gaan dood als er voldoende bladvlooien aanvallen. Uit het onderzoek moet onder meer blijken of de Japanse bladvlo onder Nederlandse omstandigheden kan overleven en hoeveel schade aan de duizendknopen wordt veroorzaakt.

De Aziatische duizendknoop is als tuinplant in Nederland terechtgekomen. De struiken woekeren razendsnel en verdringen andere plantensoorten. De wortelstokken veroorzaken schade aan wegen, funderingen en dijken. Daarom betalen Rijkswaterstaat, spoorbeheerder ProRail, veel waterschappen en enkele gemeenten mee aan het proefproject. Er lopen ook al andere experimenten om de duizendknoop te bestrijden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA wil dat de verkoop van Aziatische duizendknopen in heel Europa wordt verboden.