„Janse mogelijk SGP-wethouder in Vlissingen”

De Vlissingse die vier jaar geleden het eerste vrouwelijke gemeenteraadslid werd voor de SGP, hoopt nu op het wethouderschap. Lilian Janse werd woensdag herkozen in de raad van Vlissingen. Haar fractie zou weleens een rol kunnen gaan spelen in de vorming van een nieuw college, meldt Trouw.

Janse staat positief tegenover het wethouderschap en heeft ook al ideeën over welke portefeuille ze voor haar rekening zou willen nemen, maar die houdt ze nog even voor zich. De SGP heeft twee zetels in de raad bemachtigd. Twee lokale partijen werden het grootst met ieder vijf zetels.

Eén SGP-vrouw komt op eigen kracht in raad

Het Vlissingse raadslid juicht het toe dat bij deze verkiezingen meer vrouwen op SGP-lijsten stonden, ook al werd in Amsterdam de vrouwelijke lijsttrekker Paula Schot niet gekozen. „Het getuigt van lef dat het lokale bestuur ze op de lijst zet en de leden ermee akkoord gaan”, zegt ze.