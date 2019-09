Janneke Galvao-Hulst koninklijk onderscheiden

Janneke Galvao-Hulst (53) is zaterdag benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Burgemeester Ineke Bakker van gemeente Urk speldde de versierselen op tijdens een jubileumbijeenkomst van stichting Jafet in de Ichthushof in Urk.

Galvao zet zich al 25 jaar in voor kinderen in de sloppenwijken van de Braziliaanse stad Rio de Janeiro. Voor die tijd was Galvao leerkracht in Urk. In Rio de Janeiro biedt ze aan kinderen educatieve, sociale en pedagogische ondersteuning. Ook laat zij de kinderen kennis maken met de Bijbel. Mede dankzij financiële steun uit Nederland worden in Rio de Janeiro met behulp van vrijwilligers in twee clubgebouwen kinderen opgevangen.