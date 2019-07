Jan Versteegh gaat Lingo presenteren

Jan Versteegh is de nieuwe presentator van Lingo. De populaire spelshow is vanaf 26 augustus te zien op SBS6, maakte de zender woensdag bekend. Ook werd onthuld dat voice-over en jurylid JP terugkeert in de vernieuwde versie.

Jan, die in januari van BNNVARA naar Talpa overstapte, heeft zin in zijn nieuwe klus. „Tijdens de screentests merkte ik dat ik vanzelf mee stond te spelen. Ik kijk als spelletjesfanaat dus enorm uit naar de opnames van Lingo”, aldus de presentator.

Vorige maand werd bekend dat Lingo een comeback maakt bij SBS. Tot september 2014 was het woordspelletje 25 jaar te zien bij de NPO. Eerder presenteerden Robert ten Brink, François Boulangé en Nance Coolen het programma, voordat Lucille Werner het stokje overnam.