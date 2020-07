Jan van Zanen beëdigd als burgemeester van Den Haag

Jan van Zanen is woensdagavond beëdigd als de nieuwe burgemeester van Den Haag. De beëdiging, door de commissaris van de Koning Zuid Holland Jaap Smit, had vanwege de coronaregels plaats in de hal van het stadhuis.

Van Zanen is officieel de opvolger van Pauline Krikke. Die stapte vorig jaar op na een kritisch rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de aanpak van vreugdevuren. Sinds het vertrek van Krikke nam oud-minister Johan Remkes waar in de hofstad. Hij nam woensdagavond afscheid.

Van Zanen was sinds 2014 burgemeester van Utrecht. Daar is eerder op woensdag Peter den Oudsten beëdigd als waarnemend burgemeester.