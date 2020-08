Jan Roos ook in hoger beroep veroordeeld voor mishandeling

Oud-politicus Jan Roos (43) is door het hof in Amsterdam veroordeeld tot 750 euro boete voor het mishandelen van een 16-jarige jongen. Het hof acht bewezen dat Roos in mei 2018 de jongen op een terras in Bergen na een woordenwisseling een vuistslag in zijn gezicht af. Het slachtoffer raakte daardoor gewond aan zijn lip, liep een hersenschudding op en een aantal tanden raakten los.

Het Openbaar Ministerie had twee weken geleden een boete van 1500 euro geëist. Die strafeis was dubbel zo hoog als de geldboete die Roos vorig jaar van de politierechter in Alkmaar kreeg en die het hof nu dus ook op heeft gelegd. Roos was in hoger beroep gegaan. Hij vertelde de rechters van het hof twee weken geleden dat hij zich bedreigd voelde en beriep zich op zelfverdediging. Het hof heeft dit verweer echter verworpen.

Het hof merkte op dat de mishandeling niet alleen schokkend moet zijn geweest voor het slachtoffer, maar ook voor omstanders die op en bij het terras waren.

Naast de boete moet Roos ook 700 euro schadevergoeding aan het slachtoffer betalen.