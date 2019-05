Jan Kruis Museum opent de deuren

Het museum over het leven en werk van de overleden striptekenaar Jan Kruis opent volgende week donderdag de deuren. Het museum in de Drentse plaats Orvelte is het resultaat van een crowdfundingactie. De stichting erachter liet dat donderdag weten.

Kruis overleed in januari 2017. Hij woonde de afgelopen decennia in Drenthe. Het Jan Kruis Museum moet een totaalbeeld geven van het werk en leven van de kunstenaar. Ook komen er veel interactieve onderdelen, waar bezoekers zelf deel kunnen uitmaken van de wereld van Jan, Jans en de Kinderen of waar kinderen kunnen leren de geliefde personages te tekenen.

Via de website jankruismuseum.nl konden fans geld doneren, in ruil voor prenten en tekeningen van Jan Kruis. Zijn vrouw, Els Kruis, opent het museum donderdag officieel.