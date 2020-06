Jan Hol nieuwe voorzitter bestuur Christelijke Hogeschool Ede

Jan Hol uit Veenendaal is benoemd als voorzitter van het college van bestuur van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE). Hij volgt op 17 augustus Harmen van Wijnen op als bestuursvoorzitter.

Hol is oud-student van de hogeschool: hij studeerde pedagogiek aan Felua, een van de voorlopers van de CHE. Na zijn studie politicologie en massacommunicatie aan de VU werkte hij bij de publieke omroepen, als hoofd interne communicatie van KLM en directeur communicatie bij Koninklijke Ahold, Nuon NV en Océ NV. Sinds 2013 was hij directeur communicatie, public affairs en filantropie bij Amsterdam Universitair Medische Centra. Ook had hij vrijwillige, bestuurlijke functies bij goede doelen op de gebieden van wetenschap, samenleving en christelijk geloof.

CHE-bestuurder Van Wijnen vertrekt naar pensioenfonds

Harmen van Wijnen: Niet vinken op een lijstje, maar vonken in het gesprek