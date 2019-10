Jan des Bouvrie viert 50-jarig jubileum

De Nederlandse interieurontwerper en architect Jan des Bouvrie viert donderdag zijn vijftigjarige jubileum als ontwerper. Dat doet hij met een feest in zijn eigen ontwerpstudio Het Arsenaal in Naarden.

Jan des Bouvrie is een van de meeste toonaangevende Nederlandse ontwerpers en heeft de afgelopen decennia een belangrijk stempel gedrukt op de Nederlandse interieurs.

De kubusbank die Jan des Bouvrie in 1969 ontwierp is een klassieker die nog altijd wordt verkocht. De bank staat symbool voor de modernisering van de Nederlandse woninginrichting en is opgenomen in de collecties van het Stedelijk Museum in Amsterdam en het Centraal Museum in Utrecht.

In 1993 ging Des Bouvrie met zijn ontwerpstudio van Bussum naar Naarden-Vesting, waar hij met zijn vrouw Monique het monumentale pand Het Arsenaal omvormde tot een designstudio op het gebied van wonen.

Jan des Bouvrie heeft altijd als doel voor ogen gehad om mensen ‘te leren wonen’. In verschillende gepubliceerde interieurboeken geeft hij advies op het gebied van interieurdesign. In zijn boek Turn this house into a home laat hij zien dat zich de laatste jaren meer richt op architectuur.

In 2009 ontving de ontwerper een koninklijke onderscheiding op het gebied van kunst en design. Er zijn twee opleidingen naar hem vernoemd. Het Jan des Bouvrie College is onderdeel van het ROC in Amsterdam. De Jan des Bouvries Academie is een hbo-opleiding van Saxion Next, een particuliere hogeschool voor beroepsonderwijs in Deventer.