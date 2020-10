Jan des Bouvrie naar laatste rustplaats gebracht

Jan des Bouvrie is donderdagochtend naar zijn laatste rustplaats gebracht. De interieurontwerper is in zijn woonplaats Naarden begraven.

Des Bouvrie overleed zondag op 78-jarige leeftijd. Hij was al enige tijd ziek.

Zoon Jan junior vertelde aan De Telegraaf dat zijn vader zelf de regie had genomen over zijn uitvaart. „Van de muziek tot de strakke witte kist en de bloemen die erop moeten liggen. Daar heeft hij vorige week nog een schetsje van gemaakt.”

Volgens de krant hebben ongeveer tweehonderd aanwezigen de uitvaart bijgewoond.