Jan Baan: Corona-app kan levens redden

Als hij alleen naar de kerk mag op voorwaarde dat hij een telefoon heeft met een app die coronapatiënten signaleert? Internetspecialist Jan Baan (72) zou het doen.

Hij mag de zeventig zijn gepasseerd, Jan Baan mengt zich graag in het debat over de wenselijkheid van apps die de verspreiding van het coronavirus beter in kaart zouden moeten brengen. Een dezer dagen stuurt hij een visiedocument naar de regering. „Er komen in deze crisistijd ontzettend interessante dingen boven water”, vertelt Baan dinsdagmorgen. „Zo lanceerde het wereldwijd vermaarde Massachusetts Institute of Technology (MIT) een ”private kit”, een toepassing waarbij een corona-app iemands privacy waarborgt.”

Zestig wetenschappers noemen maandag in een open brief aan de regering inzet van coronatraceer-apps zeer ingrijpend. Ze vrezen schending van privacy.

„Het is goed dat deze wetenschappers meepaten en meedenken. Ook ik vrees dat digitale reuzen als Google, Apple, Microsoft en Facebook coronatraceer-apps lanceren waarmee ze de privacy van gebruikers schenden. Toch moeten we ons hoofd niet in het zand steken. We zullen nieuwe technieken positief moeten benutten, in vertrouwen op de Heere. Van cruciaal belang is dat er snel systemen komen waarbij privacy van de gebruiker is gewaarborgd. Ontkoppeling van gegevens is daarbij cruciaal. Ik durf te zeggen dat de huidige discussie over traceer-apps kan leiden tot méér privacy. Nu kunnen velen in de zorg maar al te makkelijk meekijken in allerlei digitale patiëntendossiers.”

Stel: uw app geeft aan dat uw buurman corona heeft. U gaat hem mijden, dat geeft bij beiden ongemak?

„Zo’n app kan levensreddend zijn. Als je weet waar de brandhaard zit, kun je het virus beter bestrijden. Als de app aangeeft dat ik mijn buurman moet mijden, dan doe ik dat tijdelijk. We leven in oorlogstijd. Laten we oppassen voor allerlei dwaze discussies. In het ziekenhuis worden mensen ook aan alle kanten gemonitord, zeker op de ic. Dat vinden we met z’n allen prima. En laten we niet vergeten dat mensen vroeger in hun dorp ook alles van elkaar wisten.”

Mensen kunnen het gevoel hebben dat we steeds meer terechtkomen in een Big Brothersamenleving?

„In zo’n samenleving leven we al. Waarbij ik overigens niet graag in China zou wonen. Daar schendt de overheid bewust gerust op grote schaal de privacy van haar burgers. Hier is dat echt anders. Basis van mijn denken is dat ik de Nederlandse overheid vertrouw. Anders kan ik mijn belastingformulier niet meer invullen. Natuurlijk, de mens is geneigd tot het kwade. Dus parlement en pers moeten de regering kritisch volgen.”

Deelt u de visie van de zestig wetenschappers dat traceer-apps niet mogen worden verplicht?

„Verplichting lijkt me niks. Toch kunnen er noodsituaties zijn waarbij zo’n app wel wordt verplicht. Stel dat de overheid bepaalt dat kerken vier weken eerder weer helemaal open mogen, mits de kerkgangers een telefoon met een coronatraceer-app dragen om beter in beeld te krijgen wie besmet is. Ik zou dat dan gerust doen.

Nee, ik verplicht en adviseer andere kerkgangers niet op dit punt. Als zij zo’n app niet willen en thuis de kerkdienst willen volgen, is dat hun zaak.”

Bij gebruik van gps kunnen de gangen van iemand met een coronatraceer-app worden gevolgd?

„Dat klopt, maar iemands telefoon kan nu al worden gevolgd door bijvoorbeeld KPN. Google en Apple lijken sinds een paar dagen een bluetoothoplossing te bieden voor een corona-app, waarbij data kennelijk niet buiten iemands mobiele telefoon worden opgeslagen. Het zou verrijkend kunnen zijn dat bij calamiteiten zo’n app wordt gekoppeld aan gps, zodat bijvoorbeeld artsen snel beschikken over bijvoorbeeld informatie over patiëntenstromen.”

De wetenschappers schrijven in hun brief: Er moet gewaakt worden voor ineffectiviteit en onbetrouwbaarheid van de apps, omdat die in zulke gevallen voor schijnveiligheid en een groter risico op besmettingen kunnen zorgen.

„Dat risico is er zeker, maar de auto kan ook mijn dood worden. Laten we ervoor oppassen elkaar allerlei angsten aan te praten. Het is goed om op risico’s van nieuwe digitale technieken te wijzen, maar laten we de positieve toepassingen in het oog houden.”

