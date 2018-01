„Jammer dat minder studenten op kamers gaan”

Studentenorganisatie ISO vindt het teleurstellend dat minder studenten op kamers gaan sinds de invoering van het leenstelsel in 2015. „Het is ontzettend jammer dat de keuze van studenten om op kamers te gaan, beïnvloed wordt door financiële zaken in plaats van hun eigen wensen”, zegt Rhea van der Dong, voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek was het percentage studenten dat uit huis ging binnen zestien maanden na de start van de studie tot 2014 stabiel, rond de 61 procent onder studenten in het wetenschappelijk en 23 procent onder hbo-studenten. Na de invoering van het sociaal leenstelsel in 2015 is het percentage studenten dat op kamers ging sterk gedaald, tot 45 procent van de wo-studenten en tot 14 procent van de hbo’ers.

Volgens het statistiekbureau gaan studenten met welgestelde ouders het vaakst het huis uit.