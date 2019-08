Een jager is woensdagochtend in het Noord-Hollandse Wijdewormer gewond geraakt doordat een jachtgeweer viel en daarbij per ongeluk afging. Het slachtoffer werd geraakt in een been en is naar een ziekenhuis gebracht, meldt een politiewoordvoerder.

Het voorval vond plaats aan de Noorderweg. Het slachtoffer was met een andere jager aan het jagen. Toen een van hen een jachtgeweer in de auto legde en vervolgens in het voertuig ging rommelen, viel het wapen en ging het onverwachts af.