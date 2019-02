Jacob Sesselaar kreeg na dood van broer nóg een klap

„Hij zal wel dronken of stoned zijn geweest.” Die uithaal op internet over zijn verongelukte broer sneed Jacob Sesselaar (35) door de ziel. „Onvoorstelbaar hoe hard en denigrerend sommige mensen op sociale media reageren.”

Sesselaar doet zijn verhaal op de site van Slachtofferhulp Nederland. Die pepert donderdag, op de Europese Dag van het Slachtoffer, gebruikers van sociale media in te stoppen met het plaatsen van „kwetsende opmerkingen over slachtoffers en nabestaanden van verkeersongevallen, misdrijven en rampen.” Na bijvoorbeeld het ongeval met de Stint in september in Oss, waarbij vier kinderen om het leven kwamen, verschenen op internet akelige teksten.

Jacob Sesselaar verloor in november 2018 zijn 29-jarige broer Jan Willem uit het Groningse Hoogezand. „Hij was met de auto op weg naar een plek waar voorbereidingen op een Sinterklaasintocht zouden worden getroffen. Mijn broer zat al vroeg achter stuur, want hij zou zich om vier uur melden. In de auto dutte hij in en verloor hij de macht over het stuur. Met een flinke klap kwam hij tot stilstand tegen een boom.”

Bovenop de klap van het verlies van zijn broer kreeg Sesselaar nog een dreun te verwerken. Hij was ontzet door opmerkingen bij het nieuwsbericht op RTV Noord over het ongeval. „Het verdriet om zijn dood was enorm, maar de reacties die op social media verschenen hebben, mij nog veel meer pijn gedaan. Er werd volkomen onterecht gesuggereerd dat mijn broer te hard had gereden of zelfs onder invloed zou zijn. Om nog maar te zwijgen over sensatiezoekers die reageerden op de afgrijselijke foto van zijn auto die in drie stukken lag. Een reactie als „Hij is zo plat als een dubbeltje” vrat aan me.” Op verzoek van Sesselaar verwijderde RTV Noord de vervelende reacties bij het nieuwsbericht.

Hij wil jongeren op scholen inprenten dat ze niet klakkeloos negatieve opmerkingen op internet moeten slingeren. „Een nare opmerking is zo geplaatst. Daarom is het goed dat jongeren zich realiseren welke invloed negatieve opmerkingen hebben.”

Onuitwisbaarheid

Rosa Jansen, bestuursvoorzitter van Slachtofferhulp, merkt dat slachtoffers en nabestaanden steeds vaker worstelen met opmerkingen op sociale media. „We willen op dit terrein de bewustwording vergroten. Zodat mensen eerst nadenken en zich inleven in het slachtoffer voordat ze een reactie op social media plaatsen.”

Cultuursocioloog prof. Gabriël van den Brink juicht de campagne toe, maar betwijfelt of mensen zich laten gezeggen. „Dat mensen onder een bericht over een verkeersongeval vervelende reacties plaatsen, wijst op de hardheid van het gemoed van nogal wat burgers. Diezelfde hardheid brengt met zich mee dat mensen zich afsluiten voor zo’n oproep van Slachtofferhulp.”

Het de wereld inslingeren van grove reacties op internet past in „een zorgelijke” ontwikkeling in de samenleving, zegt hij.

„In onze maatschappij ligt sterke nadruk op liberalisme en zelfredzaamheid. Het leven is maakbaar, is de gedachte. Als iemand kampt met ziekte of een ongeval, denken veel mensen: Eigen schuld. Die denktrant staat haaks op de christelijke traditie dat we mededogen hebben met de pechvogels.”