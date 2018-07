„Jachtverbod om droogte niet reëel”

De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging vindt een jachtverbod op de Veluwe niet reëel. Ondanks de droogte kunnen dieren in delen van het natuurgebied nog gewoon bij water komen, stelt de jagersvereniging. De Partij voor de Dieren pleitte woensdag voor een jachtverbod op wilde zwijnen in de Veluwe omdat de dieren door de droogte ernstig verzwakt zouden zijn.

Volgens de jagers zijn er juist veel zwijnen op de Veluwe en is dat een reden om op de dieren te blijven jagen. „Nu het voedselaanbod door droogte terugloopt in combinatie met het feit dat de stand van wilde zwijnen nog steeds te hoog is, is het juist reden om zwijnen te blijven schieten. Daarmee worden direct de condities voor de overblijvende dieren beter”, aldus de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging. De jagers richten nu vooral op zwakke en magere zwijnen, die nu te weinig reserves kunnen opbouwen om goed door de winter te komen.

Kamerlid Femke Merel van Kooten zei woensdag dat op pasgeboren jongen jagen onethisch is en moet worden verboden. „Het zonder noodzaak bejagen van pasgeboren biggetjes die in een noodsituatie verkeren is meedogenloos.” Maar volgens de jagersvereniging zijn er bijna geen biggen meer. „Dit komt door de droogte in het gebied: de vrouwelijke dieren, de zeugen, werpen op dit moment geen biggen en de jonge biggen die er waren zijn voor een groot deel omgekomen.”