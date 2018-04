Jachtkamer in Paleis Soestdijk tijdelijk open

Vanaf komende zaterdag is in Paleis Soestdijk tijdelijk een bijzondere ruimte te bezichtigen. Het gaat om de jachtkamer, die versierd is met „enkele iconische plafondschilderingen” van de hand van schilder Theodoor van der Schuer.

Toen Willem II en Anna Paulowna Soestdijk betrokken, werden rijke versieringen vervangen door inrichting naar de zogenoemde empirestijl. Dit betekende dat de meeste wand- en plafondschilderingen verdwenen. Slechts twee plafondschilderingen bleven gehandhaafd: twee iconische plafondschilderingen van de jachtmeester met zijn honden, van schilder Theodoor van der Schuer. De schilderingen zijn sinds 1815 in de jachtkamer en de hal te vinden.

Prins Hendrik, de jongste zoon van Anna Paulowna, richtte de jachtkamer rond 1865 verder in, in de stijl van deze plafondschilderingen. Sindsdien is de kamer grotendeels met rust gelaten. De jachtkamer ligt direct boven de vestibule en het bordes. Bij mooi weer worden de balkondeuren geopend en kunnen bezoekers de voortuin vanaf het balkon bewonderen. De openstelling duurt tot en met 13 mei.