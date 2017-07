Jac Hogeweg, oprichter van De Hoop in Dordrecht, overleden

Jac. Hogeweg, oprichter van De Hoop in Dordrecht, is gisteren op 86-jarige leeftijd overleden.

Hogeweg, opgegroeid in de gereformeerde kerk van Stad aan ’t Haringvliet, heeft een indrukwekkende staat van dienst. Een greep uit zijn functies: onderwijzer in Ouderkerk aan den IJssel, Sorong (Nieuw-Guinea), Willemstad (Curaçao), Gorinchem en in Dordrecht; lid van de gemeenteraad voor ARP en CDA in Dordrecht (1974-1994); medeoprichter en voorzitter van de raad van toezicht van stichting De Hoop in Dordrecht; voorzitter van de stichting Trans World Radio Nederland en België; oprichter en voorzitter van de stichting Monument Abraham Kuyper (Maassluis) en regionaal leider voor de EO in het district Dordrecht.