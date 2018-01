Jaarwisseling Utrecht „beheersbaar”

De jaarwisseling in Utrecht verloopt zonder grote incidenten. „Tot dusverre is het beheersbaar”, zei burgemeester Jan van Zanen rond 02.00 uur ’s nachts in de meldkamer van de Utrechtse politie tegen een camera van Utrechts Nieuwsblad. „Er zijn wel enkele incidenten geweest, in bepaalde delen van de stad, die overigens niet verrassend zijn, maar geen grootschalige vervelende dingen.”

Utrecht kampt al enkele dagen met autobranden. In de aanloop naar oud en nieuw vonden er tientallen branden plaats en ook op oudejaarsavond en nieuwjaarsnacht moest de brandweer op meerdere plekken in actie moeten komen. Zo werden er auto ’s geblust in de wijken Hoograven, Overvecht en op Kanaleneiland. Over hoeveel gevallen het precies gaat, kan de brandweer nog niet zeggen, meldt de Veiligheidsregio Utrecht.