Jaarmarkten en braderieën willen weer open

Jaarmarkten en braderieën gelden onder het huidige coronabeleid als evenementen en zijn daarom nog steeds verboden. Vier organisatiebureaus van de zogeheten marktevents vinden dat niet eerlijk, aangezien gewone weekmarkten wel zijn toegestaan. Daarom gaan de standhouders volgende week dinsdag demonstreren in Nijmegen, in de hoop dat zij hun hoogseizoen in juli en augustus kunnen redden.

Volgens standhouder John Gruters uit Maarssen zijn de jaarmarkten en braderieën in het beleid vergeten. „Het is onbegrijpelijk: toeristische zomerweekmarkten gaan weer van start met de nodige aanpassingen wegens het coronavirus. De weekmarkt in bijvoorbeeld Rotterdam is weer open, terwijl die veel groter is dan menige braderie in een dorp. Maar wij mogen niks.”

Het probleem is volgens de organisatiebureaus dat jaarmarkten en braderieën een aparte evenementenvergunning nodig hebben, terwijl de gewone weekmarkten onder normale gemeentelijke regelingen vallen. „En aanvragen van een evenementenvergunning is meteen: nee”, aldus Gruters.

De branche heeft een protocol opgesteld om te laten zien dat ze veilig kunnen werken met markten van beperkte omvang en genoeg eigen toezichthouders. Nijmegen is uitgekozen voor de demonstratie volgende week, omdat burgemeester Hubert Bruls van die stad ook voorzitter is van het Veiligheidsberaad van de 25 veiligheidsregio’s. „Hij speelt een belangrijke rol, omdat gemeenten onze markten moeten toestaan. We willen hem spreken”, aldus de organisatie.