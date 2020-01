Jaarlijks bijna 17 miljoen euro van KWF voor Van Leeuwenhoek

Het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) heeft een nieuwe samenwerkingsovereenkomst getekend met KWF Kankerbestrijding voor de komende vijf jaar. Daarmee is jaarlijks een bedrag gemoeid van 16,8 miljoen euro. Met het geld willen de partijen onder meer bereiken dat patiënten sneller profijt hebben van wetenschappelijk onderzoek.

Een ander doel is dat nieuwe en bestaande geneesmiddelen beter beschikbaar worden. Ook willen de partijen een „betere kwaliteit van leven voor iedereen die met kanker te maken heeft, of heeft gehad”.

René Medema, bestuursvoorzitter en directeur Wetenschapsbeleid van het AVL, is blij met de hernieuwde overeenkomst: „De band tussen KWF en het AVL is sterk en gaat terug tot 1951. In die jaren zijn we er steeds beter in geslaagd om kanker te doorgronden en beter te behandelen. Dat KWF ons steunt met deze financiering, getuigt van een groot vertrouwen in ons werk.”