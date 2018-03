Jaar psychiatrisch ziekenhuis voor moordoproep

Een 36-jarige man uit Boekel moet een jaar naar een psychiatrisch ziekenhuis omdat hij mensen met de dood bedreigde via social media. De man is volledig ontoerekeningsvatbaar, aldus de rechtbank in Den Bosch.

De man plaatste op Facebook berichten waarin hij onder meer zei 1 miljoen euro over te hebben voor degene die een medewerker van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) zou vermoorden. Ook riep hij via social media op andere medewerkers van de MIVD en hun familieleden te doden of hun huis plat te branden.

De Brabander is door een psychiater en een psycholoog onderzocht en zij stelden vast dat er sprake is van een chronische psychotische stoornis. Hij heeft last van wanen en hallucinaties. Zo is hij ervan overtuigd een supermens te zijn die gebruikt werd door de MIVD.

Omdat de rechtbank de man ontoerekeningsvatbaar acht, moet hij ontslagen worden van alle rechtsvervolging. Daarom laat de rechtbank hem in een psychiatrisch ziekenhuis plaatsen, zodat de man de noodzakelijke behandeling krijgt.