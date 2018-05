Jaar opname na gijzeling bij TESO

De 48-jarige Claudia dos S., die eind december twee vrouwen gijzelde in de vertrekhal van veerdienst TESO in Den Helder, wordt conform de eis een jaar opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. De rechtbank in Alkmaar bepaalde vrijdagmiddag dat ze niet de gevangenis in hoeft.

Net als het Openbaar Ministerie (OM) vond de rechtbank dat de vrouw niet als toerekeningsvatbaar kan worden beschouwd. Zowel OM als rechtbank volgde daarbij het oordeel van deskundigen. Zij oordeelden dat ze tijdens de gijzeling psychotisch was en ten prooi viel aan waanideeën. Ook gaven ze aan dat gedurende langere tijd vaste structuren en medicatie nodig zijn.

Dos S., werkzaam bij een schoonmaakbedrijf, zou die bewuste morgen voor haar werk naar Texel vertrekken, toen ze schreeuwend en dreigend met een mes eerst een collega en daarna een baliemedewerkster van TESO gijzelde.