Jaar cel voor trainen voor terreuraanslag

Twee broers uit Oudenbosch (31 en 27 jaar) hebben een jaar gevangenisstraf gekregen, waarvan de helft voorwaardelijk, omdat ze hebben getraind voor een terreuraanslag. De rechtbank in Rotterdam achtte niet bewezen dat Souliman en Khalid A. ook voorbereidingen voor een aanslag hebben getroffen, door bijvoorbeeld materiaal in te slaan.

De broers hadden informatie in hun bezit over onder meer het maken van bommen en zaten in jihadistische chatgroepen. Ze hingen het gedachtegoed van Islamitische Staat aan. De mannen hadden nog geen concreet doelwit, hoewel ze in een afgeluisterd gesprek wel spraken over het Turkse consulaat in Rotterdam.

De AIVD speelde een geluidsopname door aan het Openbaar Ministerie waarop ze het met een inmiddels tot acht jaar veroordeelde Rotterdammer hebben over het plannen van een aanslag. Bij de Rotterdammer werd een kalasjnikov gevonden.

Een derde verdachte, de 39-jarige Aziz J. uit Roosendaal, werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Hij is wel veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur voor het hebben van een hennepkwekerij.