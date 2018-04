Jaar cel voor oud-CDA’er om rol bij drugslab

De voormalige lokale CDA-bestuurder Wim van der P. uit Leende is veroordeeld tot één jaar cel, vanwege zijn betrokkenheid bij het grootste drugslab dat ooit in Nederland is ontdekt. Het laboratorium werd vorig jaar ontdekt in een loods bij zijn boerderij. De rechtbank in Den Bosch acht hem als verhuurder medeplichtig aan de productie van harddrugs en het treffen van voorbereidingshandelingen hiertoe.

De 52-jarige Van der P. werd vrijgesproken van het zelf produceren en het bezit van de drugs. Volgens de rechtbank is niet gebleken dat de verdachte in het achterste afgesloten deel van de loods kon komen, waar de productie van grote hoeveelheden xtc en amfetaminepasta plaatshad. Wel moet Van der P. zich ervan bewust zijn geweest dat daar foute dingen gebeurden, stelt de rechtbank.

De straf pakt veel lager uit dan de vijf jaar cel die de aanklager had geëist.