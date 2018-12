Jaar cel voor moeder dode baby Schiedam

De 20-jarige moeder van een dode baby die in april in een vuilniszak op een balkon in Schiedam is gevonden, moet twaalf maanden de cel in, waarvan drie voorwaardelijk. De rechtbank in Rotterdam bestraft de jonge Wasiefa R. voor het verbergen van het lijkje.

Omdat ze al bijna negen maanden in voorarrest zat, kan ze nog deze maand worden opgenomen in een kliniek voor de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen, die de rechtbank eveneens oplegde. Ze moet ook geregeld laten controleren of ze niet weer zwanger is.

R. werd vrijgesproken voor het doden van haar kind of het in hulpeloze toestand achterlaten ervan, omdat niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat het kind nog leefde toen het geboren werd. R. heeft zelf gezegd dat het kind doodgeboren was.

De rechtbank hechtte geen waarde aan de verklaring van R. dat ze in paniek heeft gehandeld. „Dat wordt gelogenstraft omdat ze ook naderhand niemand op de hoogte heeft gesteld, zelfs niet haar moeder nadat die het lijkje had gevonden.”

De manier waarop R. het lichaampje in een vuilniszak verborg noemde de rechtbank „respectloos en verwerpelijk”.

Dat R. in haar jeugd is verwaarloosd en geestelijk is mishandeld, waardoor ze posttraumatische stressstoornis heeft, liet de rechtbank eveneens meewegen. Door die stoornis kan niet worden uitgesloten dat ze nog eens een babylichaam verstopt.

Tijdens de zitting twee weken geleden bleek al dat R. anderhalf jaar geleden ook zwanger is geweest. Dat eindigde volgens haar in een miskraam, maar ander bewijs wees erop dat die zwangerschap mogelijk tot de zevende maand heeft geduurd. Het is volstrekt onduidelijk wat er met dat kind is gebeurd.