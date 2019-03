Jaar cel voor doodrijden fietsers

De rechtbank in Den Bosch heeft een 25-jarige man uit Oosterhout veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf en een rijverbod van drie jaar, wegens het doodrijden van twee fietsers in Tilburg, een 42-jarige vrouw en een 62-jarige man. De man reed in juni 2017 te hard, haalde links en rechts auto’s in en reed ten slotte op een kruising door rood. Daardoor reed hij de twee overstekende fietsers aan, met fataal gevolg.

Volgens de rechtbank heeft de man „zeer onvoorzichtig en onoplettend” gereden. Het leed dat de nabestaanden van de beide slachtoffers is aangedaan is „onherstelbaar en onpeilbaar”. De rechtbank wees erop dat de verdachte zelf ook de nodige gevolgen van het ongeval heeft ondervonden, maar tekende daarbij aan dat de man vooral „oog lijkt te hebben voor zijn eigen lot”. De man verloor zijn baan en moest zich onder behandeling van een psycholoog stellen.

Het Openbaar Ministerie had achttien maanden cel geëist, waarvan vier maanden voorwaardelijk, en een rijverbod van vier jaar. De auto is verbeurd verklaard.