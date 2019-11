Jaar cel voor doodrijden 20-jarige fietsster

Een 44-jarige vrouw is veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf, waarvan de helft voorwaardelijk, voor het doodrijden van een 20-jarige fietsster in Sittard. Daarna reed ze ook tegen een huis en geparkeerde auto’s aan en verliet de plaats van de aanrijding.

De jonge vrouw werd ’s nachts van achteren aangereden. De automobiliste, die kort na de aanrijding werd aangehouden nadat agenten haar zwaarbeschadigde auto hadden aangetroffen, bleek te hebben gedronken en had verdovende middelen gebruikt.

De officier van justitie had een gevangenisstraf van 4,5 jaar geëist, maar dat vond de rechtbank in Maastricht niet in verhouding tot de straffen die voor andere fatale ongevallen worden gegeven.

De vrouw mag vijf jaar lang niet auto- of motorrijden. Ze moet 20.000 euro betalen aan de ouders en twee broers van het slachtoffer, die tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak een indringende verklaring hebben voorgelezen over de enorme impact van de dood van de jonge vrouw.