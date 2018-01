„Ja-ja-sticker kost folderbranche miljoenen”

Als in heel Nederland de ja-ja-sticker zou worden ingevoerd, wil ruim een derde van de mensen die nu folders ontvangen, deze sticker niet hebben. Dat blijkt uit een zaterdag gepubliceerd onderzoek van het TROS Radar Testpanel waaraan bijna 40.000 mensen meewerkten. Naar schatting gaat dit de reclameverspreiding-branche miljoenen kosten.

In Amsterdam geldt de maatregel al sinds dit jaar. Mensen kunnen in de hoofdstad de ja-ja-sticker op hun brievenbus plakken als ze reclamepost willen ontvangen, doen ze dat niet dan krijgen ze ook geen reclame. Amsterdam verwacht dat hierdoor jaarlijks 1,8 miljoen kilo papier bespaard wordt.

Volgens Radar is 29 procent van de respondenten tegen de landelijke invoering van de sticker. Uit het onderzoek blijkt ook dat het rondsturen van de wekelijkse aanbiedingsfolders wel succesvol is. Zo’n 80 procent van de ondervraagden die de folderpakketten doorbladert past de inkopen aan op de aanbiedingen in de folders.