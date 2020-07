IUCN: korenwolf wereldwijd op randje van uitsterven

De korenwolf, die binnen Nederland voorkomt in Zuid-Limburg, staat op de rand van uitsterven. De Internationale Unie voor Natuurconservatie (IUCN), heeft de korenwolf, ook wel Europese hamster geheten, de status van ‘ernstig bedreigd’ gegeven op haar nieuwe jaarlijks rode lijst. Dat is de laatste categorie voor ‘uitgestorven in het wild’ en ‘uitgestorven’.

Het aantal korenwolven is volgens de IUCN drastisch gedaald. Dat zou volgens onderzoek komen doordat de korenwolf zich steeds minder voortplant. Vrouwtjes van de soort, die ooit in grote delen van Europa en Rusland voorkwam, hadden vorige eeuw gemiddeld nog twintig jongen per jaar, ten opzichte van vijf à zes tegenwoordig.

Het knaagdier zou zijn verdwenen uit driekwart van zijn oorspronkelijke leefgebied in Noordoost-Frankrijk, uit minstens een derde van zijn leefgebied in Duitsland en driekwart van zijn leefgebied in Oost-Europa. De rol van monocultuur in de landbouw, industriële ontwikkeling, opwarming van de aarde en luchtvervuiling wordt als mogelijke oorzaak onderzocht. Verwacht wordt dat de korenwolf in het huidige tempo binnen dertig jaar uitsterft.

Volgens wetenschapper en hamsterexpert Stefanie Monecke (Ludwig Maximilians-Universiteit München) zijn er in Nederland „mogelijk rond de 1500” korenwolven over. In Duitsland zijn dat er volgens haar maximaal 10.000 en in Frankrijk niet meer dan 1500. De status van de korenwolf is in ‘ernstig bedreigd’ veranderd omdat de populatie in de laatste 10 jaar met minstens 80 procent is afgenomen, aldus Monecke, die ook meewerkt aan de IUCN-rode lijst.

Onderzoekers van de Wageningen University en de Zoogdiervereniging constateerden vorig jaar dat allerlei maatregelen om de populatie korenwolven in Zuid-Limburg uit te breiden niet echt geholpen hebben. Het blijft de komende jaren nodig om korenwolven te fokken en uit te zetten om uitsterven van de soort te voorkomen. Tien jaar geleden sloegen natuurbeschermers alarm omdat het heel slecht ging met de korenwolf in Nederland. Dat leidde tot maatregelen, waaronder hamstervriendelijk beheer op landbouwpercelen. Onlangs bleek dat de populatie nog steeds veel te klein is om slechte jaren te kunnen opvangen.