De Italiaanse politie bevestigt dat het maandag gevonden lichaam van Koen van Keulen uit Soest is. Het lijkt erop dat de jongen langs de weg liep, een paar meter naar beneden is gevallen en in het water terecht is gekomen.

De zeventienjarige jongen verdween vrijdagochtend vroeg, nadat hij niet terugkeerde van een avondje stappen met vrienden in de buurt van de camping in Pacengo waar hij met zijn ouders was. De afgelopen dagen is massaal naar Koen gezocht, onder meer met speurhonden.