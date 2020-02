‘Italiëganger moet zich goed informeren over corona’

Wie naar Italië reist, doet er goed aan zich te informeren of er op de plaats van bestemming speciale maatregelen gelden in verband met het nieuwe coronavirus. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag.

In Italië grijpt het virus relatief snel om zich heen. Er zijn nu ruim 130 besmettingen gemeld, met name in de noordelijke regio Lombardije. Voor enkele besmettingshaarden in het noorden van het land, zoals de plaats Codogno, geldt voorlopig een in- en uitreisverbod. De toegangswegen worden gecontroleerd.

In bepaalde gebieden zijn grote publieke evenementen afgelast en zijn openbare instellingen, zoals musea, scholen en universiteiten, tijdelijk gesloten.

Buitenlandse Zaken raadt reizigers die koorts of luchtwegklachten krijgen aan naar een dokter te gaan.