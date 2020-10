Italië stelt coronatest verplicht voor reizigers uit Nederland

Italië stelt coronatesten verplicht voor reizigers die uit Nederland komen. „Ik heb een decreet getekend waarmee coronatesten verplicht worden gesteld voor reizigers uit België, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Tsjechië”, aldus minister van Volksgezondheid Roberto Speranza op Facebook. Er gold volgens het Italiaanse persbureau ANSA al een testplicht voor reizigers uit meerdere andere landen, waaronder Malta, Spanje, Griekenland en delen van Frankrijk.

De Italiaanse regering scherpt het coronabeleid verder aan omdat het besmettelijke virus weer sneller om zich heen grijpt. In Italië is woensdag bij nog eens 3678 mensen vastgesteld dat ze het besmettelijke virus hebben opgelopen. Dat is de hoogste dagelijkse stijging sinds 16 april. Ook in Nederland zijn weer duizenden besmettingen gemeld. Het ging tussen dinsdagochtend en woensdagochtend om 4996 nieuwe coronagevallen.

Italië neemt meer maatregelen om de verspreiding van het virus een halt toe te roepen. Zo moeten mensen ook buiten verplicht mondkapjes gaan dragen. Staatssecretaris Sandra Zampa van Volksgezondheid benadrukte dat die maatregel niet voor iedereen geldt. Er wordt een uitzondering gemaakt voor kinderen die jonger zijn dan 6 jaar en mensen met bepaalde medische klachten.