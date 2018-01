„Italië geeft strijd om EMA niet op”

Italië gaat de Europese autoriteiten vragen of het besluit over de verhuizing van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) naar Amsterdam kan worden herzien. Een Italiaanse regeringsbron zei tegen persbureau Reuters dat Italië nog durft te hopen op de komst van het EMA naar Milaan, nu zorgen zijn geuit over de beschikbare werkruimte in Amsterdam Sloterdijk.

Het EMA moet voor 30 maart volgend jaar van Engeland naar Nederland zijn verhuisd, omdat de Britten dan de Europese Unie verlaten. Dat vergt een dubbele verhuisoperatie, want het kantoor aan de Zuidas dat speciaal voor het geneesmiddelenbureau wordt gebouwd, is waarschijnlijk pas in november 2019 klaar. Daarom betrekken de werknemers van het EMA eerst het Spark-gebouw bij treinstation Amsterdam Sloterdijk.

De Italiaanse directeur van het EMA, Guido Rasi, zei maandag dat het Spark-gebouw maar de helft van de werkruimte biedt die het EU-agentschap nu nog in Londen heeft. Sommige activiteiten zullen niet uit de verf komen zolang EMA in het Spark-gebouw huist, zegt Rasi. Voor sommige bijeenkomsten moeten ze naar elders uitwijken. Maar „de kern van het werk kan doorgaan” .