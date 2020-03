Israëlreizen afgelast, vergoeding nog onduidelijk

De abonneereis van het Reformatorisch Dagblad die maandag naar Israël zou vertrekken, gaat niet door. Ook leerlingen van het Van Lodenstein College hoeven hun koffers niet te pakken.

Maar liefst 950 mensen hebben tussen nu en eind mei een reis geboekt bij de christelijke reisorganisatie Idoed. Voor de komende veertien dagen worden alle reizen geannuleerd, zegt directeur Jo le Poole. De regering van Israël nam maandag drastische maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Iedereen die het land binnenkomt, moet twee weken thuis in quarantaine. Idoed wacht af welke maatregelen de Israëlische autoriteiten over veertien dagen nemen.

De organisatie zegt er „alles aan te doen om financiële schade voor reizigers te voorkomen.” Of de kosten vergoed worden hangt volgens Le Poole ook af van wat Transavia doet. „Ik verwacht dat de maatschappij de vluchten naar Israël annuleert, waardoor wij compensatie kunnen krijgen.”

„Heel vervelend”, noemt adjunct-hoofdredacteur en reisleider Henk van den Berge het afblazen van de elfdaagse RD-reis, die ook via Idoed werd georganiseerd. Deelnemers moeten volgens hem zelf infomeren bij hun reis- of annuleringsverzekering of de kosten vergoed worden. „Dat verschilt per maatschappij. We zoeken uit of er nog mogelijkheden zijn om geld terug te krijgen als de verzekering niets uitkeert. Maar het kan nog wel even duren voordat daar duidelijkheid over is.”

Lodenstein

Negentig procent kans dat de reis niet doorgaat, liet teammanager Pieter Kleinjan van het Van Lodenstein College in Amersfoort maandag al weten aan de ouders van zo’n twintig leerlingen die 25 maart het vliegtuig naar Israël zouden nemen. Nu duidelijk is dat iedereen die het land binnenkomt veertien dagen in quarantaine moet, gaat Kleinjan ervan uit dat de trip definitief niet doorgaat. „We zouden tien dagen in Israël zijn, dus heeft het niet zo veel zin om te gaan.”

Met annuleren wacht de school nog. De teammanager hoopt dat vliegmaatschappijen daartoe zelf het initiatief nemen. „Ik ben bang dat we anders ons geld kwijt zijn. De tickets kosten toch 265 euro per persoon.” Hij verwacht dat de overige kosten zullen meevallen. „We hebben in het land zelf veel geboekt onder voorbehoud en met de voorwaarde dat we kort van tevoren nog konden cancelen.”

Reisadvies

De christelijke reisorganisatie Amicitia heeft eind april pas de eerste reis naar Israël gepland. „De maatregel geldt voor twee weken. We wachten dus af of die verlengd wordt, of dat die tijdelijk is”, zegt woordvoerder Elise de Pater. Over eventuele vergoeding van de kosten bij annuleren kan De Pater nog niets zeggen.

Volgens de website van Beter-uit vertrekken in maart en eind april diverse groepen naar Israël. Directeur Jan van den Bosch was dinsdagmorgen niet bereikbaar voor een reactie.

Dinsdagmorgen werd bekend dat toeristen die in Israël verblijven binnen enkele dagen het land moeten verlaten, vanwege maatregelen tegen het coronavirus. Er is geen uiterste datum gegeven wanneer zij vertrokken moeten zijn. Als toeristen symptomen vertonen, dan moeten ze dit direct melden bij lokale hulpdiensten en hygiëneregels volgen.