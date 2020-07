Israël Producten Centrum riskeert alsnog boete om etiketten

Opnieuw riskeert het Israël Producten Centrum (IPC) een boete. Het etiket op zijn wijnen zou nog steeds niet deugen.

Vrijdag stonden opnieuw ambtenaren van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op de stoep bij het IPC in Nijkerk. In april vorig jaar dreigde de NVWA voor het eerst met een boete. Het IPC noemde de wijn uit Hebron een ”Product uit Israël”, maar dat mocht volgens de Europese richtlijnen niet, stelde de voedselwaakhond. Tot in de Tweede Kamer werd de kwestie besproken, onder meer door Kamervragen van de ChristenUnie en de SGP. Het kabinet koos ervoor om de lijn van de NVWA te handhaven.

Begin 2020 paste het IPC de etiketten daarom aan. Nu staat er ”Product uit een Israëlisch dorp in Judea & Samaria” op de wijnflessen. Maar ook dat voldoet volgens de NVWA nog niet. Het IPC riskeert opnieuw een boete.

De Europese richtlijnen verbieden het om ”Made in Israël” op de producten te zetten. In plaats daarvan moet ”Product uit de Westelijke Jordaanoever (Israëlische nederzetting)” op de etiketten staan. Volgens Pieter van Oordt, directeur van het IPC, is vrijdag niet duidelijk geworden wat er nog schort aan de etiketten. „Wij hebben een Bijbelse aanduiding gebruikt. De ambtenaren konden niet goed uitleggen waarom die niet voldoet.”

In een mail stelt zijn collega-directeur van Christenen voor Israël –waar het IPC onder valt– dat „de NVWA zich schuldig maakt aan eenzijdige verontwaardiging tegen de Joodse staat.” Van Oordt aarzelt niet om de actie van de NVWA een vorm van antisemitisme te noemen. „Het gaat dan wel om een etiket, maar dit is een begin. Dat moet gestopt worden.”

Bovendien voert de NVWA volgens hem een selectief beleid: alleen etiketten van Joodse producten worden bekritiseerd. In zijn mail somt de CVI-directeur andere „betwiste gebieden” op: Westelijke Sahara (bezet door Marokko), Rusland (dat de Krim bezet heeft), Noord-Cyprus (bezet door Turkije). Producten uit die gebieden zit de NVWA niet op de huid. Van Oordt: „Er wordt een uitzondering gemaakt tegen Joden. Dat doet zeer.”

De NVWA laat in een reactie weten op basis van de Europese wetgeving te handelen. „Deze wetgeving geldt specifiek voor producten uit door Israël bezette gebieden. Daarop controleren wij. Dergelijke wetgeving is er niet voor die andere gebieden”, aldus woordvoerder Tjitte Mastenbroek.

Volgens de woordvoerder voldoet het aangepaste etiket van het IPC nog niet aan de Europese richtlijnen. Er is „een honderdtal” meldingen binnengekomen over de wijn van het IPC. Welke organisaties er precies aan de bel trokken, kan hij niet zeggen.

De boete is, hoewel nog niet opgelegd, voor het IPC lastig te ontlopen. Mastenbroek: „Er is eerder inspectie geweest en toen is er een waarschuwing gegeven. Bij herhaalde overtreding is de consequentie een boete.”