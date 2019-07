ISO verontrust over daling studenten op kamers

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is zeer verontrust dat het aantal studenten dat op kamers gaat, daalt als gevolg van de invoering van het leenstelsel. Dat meldt het ISO in reactie op cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag publiceerde.

ISO-bestuurslid Rico Tjepkema roept op dit „zoveelste negatieve gevolg van het stelsel aan te pakken”. „De politieke wil is er. Steeds meer partijen zien de werking van het leenstelsel in praktijk en staan open voor verandering. We roepen hen op om met alternatieven te komen.”

Uit de CBS-cijfers blijkt dat in 2014, het studiejaar voor de invoering van het leenstelsel, ruim 44 procent van de universitaire studenten binnen 4 maanden na het begin van de opleiding op kamers woonde. In 2015, de eerste lichting onder het leenstelsel, was dat gedaald naar ruim 26 procent. Vorig jaar liep dit verder terug naar 18,5 procent.

Bij hbo-studenten woonde in 2014 nog 13 procent binnen 4 maanden op kamers. In 2015 nam het af naar 7,2 procent, vorig jaar nog maar 4,5 procent. De daling geldt voor studenten uit alle welvaartsgroepen.