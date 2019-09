ISO: vandaag is dag om te vieren

„De negatieve gevolgen van het leenstelsel zijn overtuigend, het is goed dat daar nu conclusies aan worden verbonden. Het is te hopen dat ook de andere partijen duidelijk zijn over hun plannen.” Dat stelt voorzitter Kees Gillesse van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO).

Ook regeringspartijen CDA en ChristenUnie willen de basisbeurs terug. Zij hebben echter wel beloofd om zich te houden aan het regeerakkoord. Dat betekent dat er tot 2021 waarschijnlijk niets verandert, maar al met al wordt de kans dat het leenstelsel bij een volgend kabinet van tafel gaat steeds groter, analyseert het ISO.

Gillesse: „We zullen na de verkiezingen pas echt weten wat er voor studenten gaat veranderen, maar vandaag is een dag om te vieren.”