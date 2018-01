Islampartij Nida wil in Haagse gemeenteraad

De door de islam geïnspireerde partij Nida doet in maart mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag. „De tijd is rijp voor een Nida 070 met haar eigen vernieuwende geluid. We hebben de inspiratie, kwaliteiten, visie en energie om Den Haag het nodige alternatief te bieden”, laat de partij dinsdag weten.

Volgens de islamistische partij zijn de gevestigde partijen in Den Haag er tot nu toe niet in geslaagd voor verbinding te zorgen. „Een nieuwe verbindende kracht is nodig. Vanuit ons geloof, in de stad Den Haag, kunnen wij zo veel meer bijdragen dan er tot op heden is gedaan”.

Nida is opgericht in Rotterdam. De partij deed in 2014 voor het eerst mee aan de raadsverkiezingen en behaalde toen twee zetels. Voorman is oud-GroenLinks-raadslid Nourdin El Ouali. Nida is een begrip uit de Koran en betekent oproep of stem.

In de thuisbasis Rotterdam is inmiddels verdeeldheid ontstaan over de eventuele samenwerking met DENK, de politieke groepering die zich vooral richt op Turkse Nederlanders en die in maart een gooi doet naar raadszetels in de Maasstad.

Nida-raadslid Aydin Peksert heeft in een verklaring op Facebook gezegd het niet eens te zijn met de negatieve opstelling van fractievoorzitter El Ouali ten aanzien van DENK. El Ouali heeft de komst van DENK naar Rotterdam als ‘oliedom’ bestempeld en verklaarde dat DENK niet de intentie heeft om samen te werken, maar om Nida over te nemen. „Hierover heeft binnen de fractie van Nida geen afstemming plaatsgevonden”, zegt Peksert.

Het raadslid gaat zijn best doen om de partijen dichter tot elkaar te brengen. Hij vindt dit nodig nu Leefbaar Rotterdam samenwerkt met Forum voor Democratie van Thierry Baudet en „de PVV op de stoep staat en probeert te tornen aan grondwettelijk verankerde rechten van onze stadsgenoten.”