„Islam lokaal niet altijd prioriteit voor PVV”

Lokale lijsttrekkers van de PVV zien weinig in de plannen van partijleider Geert Wilders om van ‘de-islamisering’ prioriteit nummer 1 te maken. Tegen RTL Nieuws zeggen velen van hen dat het voor hen geen prioriteit of breekpunt is, of dat ze het simpelweg onhaalbaar achten.

De PVV doet 21 maart in in dertig gemeenten mee aan de verkiezingen. Zeventien lokale PVV-afdelingen hebben sluiting van moskeeën in het verkiezingsprogramma staan, schrijft RTL vrijdag.

De lijsttrekker in Hengelo is er tegen RTL duidelijk over. „We hebben hier één moskee, maar die hoeft niet dicht”, aldus Jeanet Nijhof. „Want daar gaan wij als gemeente niet over.”

Andere lijsttrekkers vinden het simpelweg niet het belangrijkste thema, of vinden dat je niet zomaar gebouwen tegen de vlakte kan gooien. „Die hadden er nooit moeten staan, maar staan er nu eenmaal”, zegt Patrick van der Hoeff van de Terneuzense afdeling. „Ze staan er volgens de regels in de wet, dus gaan we er niets aan doen.”