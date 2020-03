IS-slachtoffer: Nederlandse IS-vrouw wist van misbruik

IS-slachtoffer Layla Taloo beschuldigt de Nederlandse Syriëgangster O. ervan dat die ervan op de hoogte was dat de jezidivrouw als slavin werd gehouden door O.’s echtgenoot. „Ik voelde me een slavin van hen beiden. En zo zag zij mij ook”, zegt ze in een interview in het AD.

De jezidivrouw trouwde formeel met de Deense IS’er Basil Hassan, die al was getrouwd met de Nederlandse O. „Ze wist dat ik onder dwang was getrouwd. Ze wist dat ik jezidi was en van mijn verleden. De vrouwen liegen allemaal als ze zeggen dat ze van niets wisten. Ze wisten het en werkten ons tegen. Ook door ons te controleren zodat we niet konden vluchten.”

Via haar advocaat André Seebregts laat de Nederlandse Syriëgangster O. aan de krant weten „de genoemde feiten nadrukkelijk te betwisten”. De man, Basil Hassan, zou in Syrië zijn omgekomen.