Is de tabaksindustrie strafbaar?

Gaat het Openbaar Ministerie de tabaksindustrie vervolgen, dat is de vraag waar donderdag antwoord op moet komen. Een strafrechtelijke vervolging zou wereldwijd uniek zijn. Voor zover bekend liepen de fabrikanten uit de tabakswereld niet eerder de kans om daadwerkelijk in de gevangenis te komen als de rechter ze schuldig acht.

Advocaat Bénédicte Ficq deed in 2016 namens longkankerpatiënte Anne Marie van Veen en een aantal maatschappelijke organisaties aangifte tegen de tabaksindustrie van zware mishandeling (die de dood tot gevolg heeft) en valsheid in geschrift. De afgelopen tijd sloten steeds meer organisaties zich aan bij de aangifte tegen vier tabaksproducenten, zoals kinderartsen, gynaecologen, de verslavingszorg en medische centra. Donderdagochtend is een persconferentie belegd waarin onder anderen Van Veen, Ficq en longarts Wanda de Kanter zullen reageren op de beslissing.

Ficq wil woensdag nog niet vooruitlopen op die beslissing. „Ik ga niet reageren op verschillende scenario’s.” Op de vraag of ze champagne of tissues klaar heeft staan, moet ze lachen. „Nee hoor, geen tissues.”

Volgens de advocaat vergiftigt de tabaksindustrie de consument willens en wetens. Honderden toevoegingen maken de sigaret extra verslavend, aldus de aangifte. Daardoor raakt de beginnende roker snel verslaafd en komt de gevorderde er niet of nauwelijks meer vanaf. Dat maakt volgens Ficq dat de tabaksindustrie „een misdadig oogmerk” heeft.

Bijna een kwart van de Nederlandse volwassen bevolking rookt, blijkt uit de meest recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Per jaar sterven ongeveer 20.000 Nederlanders aan de gevolgen van roken.