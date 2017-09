Irma zwaarste orkaan ooit op Bovenwindse Eilanden

Orkaan Irma is de zwaarste orkaan die de Bovenwindse Eilanden ooit heeft getroffen, in elk geval sinds het begin van de weermetingen. Dat zegt meteoroloog Raymond Klaassen van Weerplaza.

De storm die over Sint-Maarten en de andere Kleine Antillen raast, bereikt snelheden van meer dan 250 kilometer per uur, met uitschieters van ruim over de 300 kilometer per uur. Saba en Sint-Eustatius zijn ook getroffen, maar hebben het minder voor hun kiezen gekregen dan Sint-Maarten, dat echt de volle laag heeft gekregen.

Uit eerste beelden, die mensen konden maken tijdens het overtrekken van het ’oog’ van de orkaan, blijkt dat de schade enorm is. In de hoofdstad Philipsburg zijn straten ondergelopen door de opgezwiepte zee en door de hevige regenval. Daken zijn afgerukt en bomen zijn omgewaaid.

Ook op de luchthaven Prinses Juliana is sprake van een ravage, zowel in het luchthavengebouw als op de start- en landingsbaan.

Volgens Klaassen trekt de orkaan relatief snel verder, in tegenstelling tot orkaan Harvey die onlangs dagenlang bleef hangen boven dezelfde plaats in Texas. Hij verwacht dat de windsnelheden op Sint-Maarten aan het begin van de avond (Nederlandse tijd) zullen zijn afgenomen.