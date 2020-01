Niet alleen in Iran, ook in eigen land zijn mensen de straat op gegaan uit protest tegen de liquidatie van de Iraanse generaal Qasem Soleimani. In Wassenaar verzamelden zich dinsdag tientallen Iraniërs bij de Amerikaanse ambassade om hun woede te uiten. Ze droegen vlaggen bij zich en riepen onder meer ”Trump is een terrorist, Amerika is terrorisme en dood aan Amerika”.