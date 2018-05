Iran laat Nederlandse Iraniër na 2 jaar vrij

Een zestigjarige Iraanse Nederlander is na twee jaar gevangenschap in Iran vrijgelaten. De man, Sabri Hassanpour uit Almere, zat vast om onduidelijke redenen. Amnesty International legde eerder een verband met zijn politieke activiteiten. Vanuit Nederland pleitte hij voor politieke veranderingen in zijn moederland, zoals de scheiding van religie en staat, waarvan in de Islamitische Republiek Iran geen sprake is.

Hassanpour werd in april 2016 tijdens een bezoek aan zijn zus in Teheran opgepakt. Het was zijn eerste bezoek aan Iran in dertig jaar tijd. Zijn gezondheid was slecht. „Hij had hartproblemen”, zegt een woordvoerder van Amnesty. Het feit dat Iran geen dubbele nationaliteiten erkent en hem dus niet als Nederlander beschouwde, maakte zijn zaak er niet beter op. Amnesty zette zich in voor zijn zaak.

Waarom de man nu is vrijgelaten, is onduidelijk. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken kan alleen bevestigen dat „recent een Nederlander is vrijgelaten in Iran”.

Een betrouwbare bron bevestigt na berichtgeving door Omroep Flevoland dat het om Hassanpour gaat. Hij is inmiddels weer thuis in Almere.